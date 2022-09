Los precios del cobre rompían el jueves una racha de tres días de pérdidas, impulsados por un dólar más débil y el optimismo de que las medidas de estímulo impulsen la demanda en China, principal consumidor mundial de metales.

A las 10:15 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.4% a US$ 7,722 la tonelada.

El índice dólar caía después de que Japón intervino en el mercado de divisas para apuntalar el maltrecho yen por primera vez desde 1998. Un billete verde débil favorece a las materias primas tasadas en esta moneda, ya que las abarata para los compradores que utilizan otras divisas.

“Un dólar más débil es definitivamente útil, pero el signo de interrogación es cuánto tiempo puede sostenerse cuando tienes a la Reserva Federal siendo agresiva con las subidas de tasas de interés”, dijo Nitesh Shah, de WisdomTree en Londres.

“Los datos chinos pueden estar dando alguna esperanza de que su política monetaria y fiscal de alivio está empezando a dar algún fruto en términos de demanda final de metales industriales”, agregó.

Shanghái anunció el martes una inversión de 1.8 billones de yuanes en proyectos de infraestructuras, atendiendo a los llamados de las autoridades políticas nacionales para reactivar el lento crecimiento económico. El sector de la construcción consume una gran cantidad de metales.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.9% a US$ 2,222.50 la tonelada; el zinc añadía un 0.5% a US$ 3,113.50; el plomo avanzaba un 2.5% a US$ 1,883.50; el estaño ganaba un 2.2% a US$ 21,635; y el níquel cedía un 0.7% a US$ 24,785.

Con información de Reuters