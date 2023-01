Los precios del cobre cotizaban en un rango acotado el martes, pero la confianza era negativa debido a un dólar más fuerte y al deterioro de las perspectivas de demanda por el débil crecimiento en China y otras economías importantes.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0.5% a US$ 8.412 la tonelada a las 11:11 GMT.

La encuesta de gerentes de compras (PMI) en el sector manufacturero de China mostró que la actividad se contrajo a un ritmo más pronunciado en diciembre debido al aumento de infecciones que interrumpieron la producción y afectaron la demanda.

La menor demanda de cobre importado en China se puede ver en la prima del metal de Yangshan , que a US$ 37.50 la tonelada el 30 de diciembre se ha desplomado más de un 70% desde mediados de octubre.

Las existencias de zinc en los almacenes registrados de la LME están en su nivel más bajo desde agosto de 1989.

Los metales industriales estaban bajo presión por la fortaleza del dólar, que cuando sube hace que las materias primas cotizadas en el billete verde sean más caras para los tenedores de otras monedas, lo que podría moderar la demanda.

Entre otros metales, el aluminio bajaba un 0.8% a US$ 2,358 la tonelada, el zinc subía 0.1% a US$ 2,977, el plomo caía un 1.4% a US$ 2,261, el estaño sumaba un 0.8% a US$ 25,000 y el níquel subía un 3.1% a US$ 30,980.

Con información de Reuters