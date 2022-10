Los precios del cobre cayeron el lunes debido a que las expectativas de un debilitamiento de la demanda se vieron reforzadas por los datos de fabricación de todo el mundo y el aumento de los inventarios en los depósitos aprobados por la Bolsa de Metales de Londres (LME).

El cobre de referencia en la LME bajó un 1.5% a US$ 7,434 la tonelada a las 09:30 GMT en un comercio moderado debido a una semana de vacaciones en el principal consumidor, China. La semana pasada, el contrato de referencia a tres meses alcanzó los US$ 7,220 la tonelada, su nivel más bajo desde el 21 de julio.

“Está claro que tendremos una demanda más baja y precios potencialmente más bajos en la última parte de este año”, dijo Michael Widmer, analista de Bank of America.

“La incertidumbre es qué tan dura será la desaceleración y cuál será el impacto total en la demanda de metales industriales”, agregó.

La actividad de las fábricas chinas se contrajo a un ritmo más acelerado en septiembre, ya que los estrictos confinamientos por el COVID-19 interrumpieron la producción y afectaron la demanda de productos chinos.

La actividad manufacturera en la zona euro y Asia se debilitó en septiembre debido a las continuas presiones de costos.

“El invierno europeo será otro punto de inflexión clave”, refirió Edward Meir, analista de ED&F Man Capital Markets.

“Sin embargo, creemos que las cosas en Europa, salvo un invierno duro, no serán tan terribles como se esperaba dado que se ha llevado a cabo una medida impresionante de planificación y preparación (y conservación) de energía”, añadió.

La moneda estadounidense más fuerte, que hace que las materias primas valoradas en dólares sean más caras para los tenedores de otras monedas, ha estado pesando sobre los metales industriales durante algún tiempo.

Las existencias de cobre en los depósitos de la LME aumentaron más del 30% desde setiembre a 135.750 toneladas, mientras que las garantías canceladas (metal destinado a la entrega) cayeron del 50% al 6% el 26 de agosto.

En otros metales, el aluminio bajaba un 0.7% a US$ 2,146 la tonelada, el zinc perdía 0.9% a US$ 2,941, el plomo caía 2.4% a US$ 1,862, el estaño se deslizaba un 3.2% a US$ 19,965 y el níquel subía un 2.8% a US$ 21,705.

Con información de Reuters