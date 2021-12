Los precios del cobre caían el lunes debido a que el aumento de las existencias en los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres y la fortaleza del dólar estimulaban las ventas, pero la promesa de China de invertir en infraestructura el próximo año ayudaba a respaldar la confianza.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0.1% a US$ 9,492 la tonelada a las 11:08 GMT.

Los inventarios de cobre en los almacenes registrados en la LME comenzaron a subir la semana pasada, mientras que las existencias bajo garantía (metal disponible en el mercado) de 78,300 toneladas son superiores a las 15,225 toneladas a mediados de octubre.

Un dólar fuerte encarece los metales que cotizan en esa divisa a los tenedores de otras monedas, lo que reduce la demanda. La reunión de la Reserva Federal esta semana podría impulsar aún más al billete verde si decide adoptar una postura más agresiva en términos de deshacer su programa de compra de bonos y el momento en que suben las tasas de interés.

China dijo que implementará nuevos recortes de impuestos y tarifas, inversión en infraestructura de carga frontal el próximo año y apoyará áreas clave como empleo, financiamiento, comercio e inversión.

Entre otros metales, el zinc a tres meses ganaba un 0.5% a US$ 3,345 la tonelada. En tanto, el aluminio subía un 1.3% a US$ 2,641, el plomo ganaba un 0.9% a US$ 2,305, el estaño caía un 0.2% a US$ 39,330 y el níquel sumaba un 0.6% a US$ 19,860.

