Los precios del cobre bajaban el miércoles, ya que las crecientes expectativas de que China modere los controles por el COVID-19 el próximo año se vieron contrarrestadas por las sombrías perspectivas a corto plazo de la fabricación y la demanda por metales.

El mercado también se preparaba para una gran subida de las tasas de interés en Estados Unidos más tarde, que sofocará la actividad económica, aunque muchos inversores esperan que la Reserva Federal sugiera un ritmo más lento de las futuras subidas.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.1%, a US$ 7,645 la tonelada, a partir de las 11:16 GMT, después de subir un 2.7% el martes.

El desencadenante de las ganancias del martes fue una nota no verificada que circuló por las redes sociales y que decía que el miembro permanente del Politburó chino Wang Huning había formado un “Comité de Reapertura” que pretendía relajar las normas del COVID en marzo de 2023.

Las esperanzas de esta reapertura hicieron que los mercados bursátiles chinos subieran por segundo día consecutivo, mientras que el yuan mantuvo sus ganancias frente al dólar, haciendo que los metales a precio de dólar fueran más baratos para los compradores locales.

Sin embargo, las restricciones del COVID actualmente en vigor están perturbando la industria china y los datos de esta semana mostraron una caída de la actividad de las fábricas en todo el mundo.

Los precios del cobre han caído un 30% desde el máximo alcanzado en marzo.

“Somos cada vez más bajistas en el complejo de los metales básicos en general y recomendamos vender las subidas”, dijeron los analistas de Citi.

Los datos económicos de Estados Unidos y Europa probablemente empeoren y el crecimiento chino podría decepcionar, dijeron. “Vemos que la compra de metales se desploma en los próximos seis meses, lo que pesa sobre los precios”.

El aluminio LME subía un 0.3% a 2,250 la tonelada, el zinc bajaba un 0.2% a US$ 2,738.50, el níquel avanzaba un 1,3% a US$ 23,910, el plomo cedía un 0.4% a US$ 1,973 y el estaño se revalorizaba un 1.3% a US$ 18,205.

Con información de Reuters.