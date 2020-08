El precio del cobre bajaba levemente este jueves, a la espera de las señales que podría emitir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde en el día y por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China.

A las 1130 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.2%, a US$ 6,577 la tonelada, cerca del máximo de dos años de US$ 6,707 tocado hace una semana.

Los inversores apuestan a que el banco central introducirá el próximo mes un nuevo marco de política para combatir una inflación persistentemente baja, una decisión que podría debilitar aún más al dólar e impulsar a las materias primas.

“El mercado está en ascuas antes del discurso de Powell”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operaba cerca del mínimo de dos años tocado la semana pasada, lo que ayudaba a respaldar al cobre y a otras materias primas.

En otros metales básicos, el níquel en la LME tocó su máximo desde noviembre, con un alza del 1.5%, a US$ 17,810 la tonelada, el aluminio operaba estable a US$ 1,779, el zinc ganaba un 0.5% a US$ 2,479, el plomo bajaba un 0.3%, a US$ 1,972 y el estaño ganaba un 0.8%, a US$ 17,695.