Los precios del cobre caían el jueves en Londres, mientras el dólar alcanzaba máximos de siete semanas y las existencias en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) seguían aumentando.

Los precios del cobre a tres meses en la LME bajaban un 0.9% a US$ 8,230.5 la tonelada a las 10:35 GMT. El miércoles, el cobre tocó los US$ 8,088.5, su nivel más bajo desde el 30 de noviembre, y después volvió a subir impulsado por la toma de ganancias de quienes apostaron a que los precios caerían, operaciones conocidas como posiciones cortas.

“El cobre ha cedido parte de las fuertes ganancias de ayer, lideradas por la cobertura de posiciones cortas, mientras el dólar sigue subiendo, con el índice dólar cotizando en máximos desde marzo”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

El metal, que se utiliza en el cableado eléctrico, experimentó un repunte a principios de este año, alcanzando un máximo de siete meses de US$ 9,550.5, luego de que China levantó las estrictas restricciones por el COVID-19.

Pero el optimismo se desvaneció cuando el crecimiento de la demanda del principal consumidor mundial de metales no alcanzó las elevadas expectativas iniciales.

Los datos chinos de esta semana mostraron que la producción industrial y las ventas minoristas de abril crecieron más despacio de lo esperado, lo que reforzó la preocupación por un contagio a la economía mundial en general.

Presionando aún más los precios, las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME subieron a un máximo de seis meses de 90,300 toneladas, luego de que sumaron 3,900 toneladas.

El índice dólar alcanzó su nivel más alto en siete semanas, lo que encarece los metales que cotizan en dólares para los compradores con otras divisas, después de que el presidente Joe Biden y el congresista republicano Kevin McCarthy intentaran evitar un impago de la deuda.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME operaba estable en US$ 2,296 la tonelada, el níquel caía un 0,6% a US$ 21,205, el zinc perdía un 1.3% a US$ 2,492.5, el plomo bajaba un 0.4% a US$ 2,046.5, mientras que el estaño subía un 0.4% a US$ 24,900.

Con información de Reuters

