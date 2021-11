Los precios del cobre bajaban el jueves por cuarta sesión consecutiva, situándose en un piso de más de un mes, debido a que los inversores frenaban las compras de activos de riesgo y se mostraban preocupados por aumentos esperados en los inventarios de metales básicos antes del cierre del año.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.7% a US$ 9,343 la tonelada a las 1100 GMT, su nivel más bajo desde el 11 de octubre.

El contrato de cobre a diciembre en la bolsa de futuros de Shanghái cerró con una caída del 1.8% a 68,910 yuanes (US$ 10,806.19) la tonelada.

“Nos dirigimos hacia finales de año, por lo que hay cierta reducción del riesgo”, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultora T-Commodity en Milán.

“Estamos escuchando sobre posibles exportaciones de cobre de China a los almacenes de la LME, y el dólar está fuerte, lo cual es otro factor que podría obligar a una liquidación más extendida”, sostuvo.

Las alarmas técnicas también se activaron después de que el cobre cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días.

Torlizzi, sin embargo, se mostró optimista en torno al cobre en el mediano plazo y mencionó que espera que los precios en la LME superen el próximo año su récord histórico de US$ 10,747.50 la tonelada, alcanzado en mayo.

El índice dólar se mantenía justo por debajo de un máximo de 16 meses, ya que el avance de la inflación apoyaba las expectativas de alzas de tasas de interés en Estados Unidos a mediados del próximo año.

En tanto, la prima del aluminio en efectivo de la LME sobre el contrato de tres meses subió a US$ 10,73 la tonelada, su nivel más alto desde el 31 de agosto, lo que indica un ajuste de los suministros en el corto plazo.

Las importaciones de aluminio de China en octubre aumentaron un 17.4% con respecto al mes anterior, hasta un techo desde julio, mostraron los datos de la Administración General de Aduanas emitidos el jueves.

El aluminio en la LME caía 0.8% a US$ 2,597 la tonelada, en tanto que el zinc disminuía un 1.2% a US$ 3,154.50, y el plomo perdía 0.9% a US$ 2,233 la tonelada. El níquel cedía un 0.8% a US$ 19,195 por tonelada.

Con información de Reuters

VIDEO RECOMENDADO

El pago del Bono Yanapay Perú de S/ 350 sigue su curso. Si eres uno de los más de 13 millones de beneficiarios que recibirán el apoyo económico, revisa aquí cuándo te toca cobrar el subsidio económico.