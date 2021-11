Los precios del cobre caían el miércoles por tercer día seguido, ya que las expectativas de aumentos de tasas de interés en Estados Unidos llevaban al dólar a máximos de 16 meses, haciendo que los metales transados en la divisa norteamericana sean más costosos para los inversores que manejan otras monedas.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba 0.5% a US$ 9,513 la tonelada a las 1300 GMT, recortando pérdidas después de haber retrocedido más temprano hasta un 1%.

Los precios del metal utilizado en las industrias de construcción y cableado eléctrico alcanzaron un techo histórico de US$ 10,747.50 por tonelada en mayo, pero desde entonces han perdido impulso debido a la ralentización del crecimiento económico.

El dólar cotizaba mayormente estable el miércoles, pero se ha disparado en la última semana, ya que unos sólidos datos económicos y la elevada inflación en Estados Unidos han llevado a muchos inversores a adelantar sus expectativas de un aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal para mediados del 2022.

Este factor ha reducido el promedio móvil de 200 días para el cobre hasta acercarlo al umbral de US$ 9,408 la tonelada, un importante nivel técnico, dijo el estratega de Saxo Bank Ole Hansen.

“Si cerramos por debajo de ese umbral, podríamos ver un retroceso del mercado (del cobre) hasta los US$ 9000”, dijo, si bien dijo que es poco probable que los precios caigan demasiado porque la demanda aumentará a medida que el mundo desarrolla la infraestructura para recargar vehículos eléctricos.

El mundo necesitará duplicar su suministro de cobre y cuadriplicar la producción de níquel en los próximos 30 años para facilitar los esfuerzos de las naciones por dejar atrás el consumo de carbón, refirió un ejecutivo de la minera BHP.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio subía un 0.9% a US$ 2,596.50 la tonelada; mientras que el zinc caía un 0.2% a US$ 3,216 la tonelada; el níquel aumentaba 0.1% a US$ 19,415 la tonelada; el plomo bajaba 1% a US$ 2,283.50 la tonelada; y estaño sumaba un 0.6% a US$ 37,870 la tonelada.

Con información de Reuters