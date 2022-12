Los precios del aluminio, el cobre y otros metales industriales caían el miércoles ante la preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 en China, principal consumidor de metales, tras la relajación de sus estrictos controles para frenar la propagación de la enfermedad.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1%, a US$ 2,436.50 la tonelada, a las 11:20 GMT, tras las ganancias del 2% de la sesión anterior.

Mientras, el cobre en la LME perdía un 0.1%, a US$ 8,487 la tonelada, tras haber alcanzado el martes su máximo desde el 23 de junio.

“La situación en China con respecto al COVID sigue siendo bastante confusa”, dijo Geordie Wilkes, jefe de investigación de Sucden Financial. “Se está aclarando en términos de su enfoque (...) pero lo que estamos viendo es una fuerte divergencia entre la confianza y los fundamentos reales en terreno”.

Una semana después de que China comenzara a desmantelar sus estrictos controles de “cero COVID”, la Organización Mundial de la Salud advirtió de que se avecinan tiempos “muy duros” y los medios estatales informaron de algunos pacientes gravemente enfermos en hospitales de Pekín, lo que hace temer una oleada de infecciones.

Los inversores también se mostraban nerviosos ante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se espera que se ralentice el ritmo de alzas de tasas de interés.

“Todavía hay grandes nubarrones sobre el mercado. Aún está por ver si el mercado está asumiendo plenamente el endurecimiento de la política monetaria y si existe la perspectiva de una estanflación”, sostuvo Wilkes.

Las pérdidas eran amortiguadas por un índice dólar más bajo, después de que los datos de inflación de Estados Unidos fueran más débiles de lo esperado, lo que hizo que las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense fueran más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

En otros metales, el níquel bajaba un 0.4%, a US$ 28,180 la tonelada; el zinc cedía un 1.5%, a US$ 3,269.50; el plomo caía un 2% a US$ 2,162.50; y el estaño perdía un 1% a US$ 24,400.

