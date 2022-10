Los precios del aluminio se recuperaban el jueves, rompiendo cuatro sesiones de pérdidas, ya que los inventarios disponibles se redujeron y los inversores esperaban que China suavizara sus estrictas restricciones contra el COVID.

A las 10:15 GMT, el aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 2.6%, a US$ 2,226 la tonelada, tras perder un 8% en las últimas cuatro sesiones. El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 1% a 18,460 yuanes la tonelada.

“Puede que veamos algunos rebotes en los precios de los metales, sobre todo por el reposicionamiento relacionado con las tasas y la cobertura de posiciones cortas, pero no hay nada sosteniblemente alcista en este mercado: sigue siendo muy bajista”, dijo Tom Price, de Liberum.

“Nos hemos dado cuenta de que cada vez que hay algún indicio de cambio positivo en los mercados, se acumula mucho dinero en efectivo. El hecho es que los inversores de todo el mundo siguen dispuestos a volver a participar en cualquier brote verde de optimismo”, agregó.

China está estudiando la posibilidad de reducir la duración de la cuarentena para los visitantes entrantes de 10 a 7 días, informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

China ha estado imponiendo estrictas normas de movimiento y cuarentena para combatir la propagación del coronavirus, que ha frenado el crecimiento económico y la demanda de metales.

Los inventarios disponibles de aluminio en los almacenes registrados en la LME cayeron un 18%, según datos del jueves, después de que los propietarios de más de 100,000 toneladas de metal notificaron que querían retirar su material.

En otros metales básicos, el cobre en la LME subía un 1.2% a US$ 7,477.50 la tonelada; el zinc sumaba un 0.2% a US$ 2,905.50; el níquel cedía un 0.4% a US$ 21,850; el plomo restaba un 1.6% a US$ 1,953.50; y el estaño bajaba un 0.3% a US$ 19,290.

Con información de Reuters