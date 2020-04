Los precios del oro tocaron el martes su máximo en más de siete años, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y una ola de medidas fiscales y monetarias de grandes bancos centrales mejoraban el atractivo del lingote.

A las 0953 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,719.84 la onza, tras haber tocado su pico desde noviembre de 2012. Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,764.20.

El oro tiene a beneficiarse de las medidas extendidas de estímulo de los bancos centrales, y suele ser visto como una cobertura contra la inflación y la devaluación cambiaria. Unas tasas de interés bajas también reducen el costo de oportunidad de tener el lingote, que no devenga intereses.

“La inundación de dinero nuevo imprimido digitalmente por los bancos centrales y la enorme pila de deuda de los estados para combatir el negativo impacto del coronavirus (están) ayudando al oro”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank. “La incertidumbre (por el virus) continúa y respalda la demanda de activos seguros”.

El avance del oro se sumó a las ganancias en las acciones mundiales después de que los datos comerciales de China fueron mejores de lo esperado y algunos países intentaban reabrir sus economías levantando parcialmente las restricciones implantadas para contener el brote.

El lingote se ha movido en ocasiones en tándem con las bolsas este año y las recientes liquidaciones llevaron a los inversores a vender metales preciosos para cubrir sus pérdidas en otras partes.

El oro también era respaldado por la caída del dólar frente a una cesta de seis destacadas monedas.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 2.4% a US$ 2,240.86 la onza; la plata subía un 0.8% a US$ 15.57 y el platino trepaba un 1.5% a US$ 759.67.