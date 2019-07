Precio del cobre sube y cerraría la semana a su nivel máximo de casi 12 días

El precio del cobre se elevaba este viernes a máximos de casi 2 semanas, mientras que los precios del níquel tocaron el viernes su nivel más alto en tres meses por la preocupación generada ante la posibilidad de que un importante productor en Indonesia reanude una prohibición de exportación del mineral en 2022.

El cobre para entrega en tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.3% a US$ 5,971 la tonelada, su máximo desde el 1 de julio.

Las importaciones de cobre en bruto de China cayeron un 27.2% en junio respecto al año anterior, según mostraron datos oficiales el viernes, ya que la desaceleración de la segunda mayor economía del mundo continúa afectando la demanda del metal.

El complejo metalero se vio afectado también por los decepcionantes datos comercial de China, el mayor consumidor mundial de metales.

Las exportaciones chinas cayeron en junio tras el aumento de la presión comercial de Estados Unidos , mientras que las importaciones se redujeron más de lo esperado, lo que indica un aumento de las dificultades económicas en el gigante asiático.

Por otro lado, Indonesia relajó la prohibición que pesaba sobre el mineral de níquel en 2017, pero dijo en su momento que solo duraría cinco años y que las exportaciones volverían a ser restringidas en 2022.

La mayoría de los analistas espera que el aumento de la demanda de níquel para los vehículos eléctricos genere una escasez en los próximos años.

A las 11:00 GMT, el níquel referencial en la LME ganaba un 1.3%, a US$ 13,300 la tonelada, tras haber tocado antes los US$ 13,325, su cota más elevada desde el 8 de abril.

En otros metales básicos, el aluminio cedía un 0.6% a US$ 1,818; el zinc perdía un 0.3% a US$ 2,422; el plomo bajaba un leve 0.03% a US$ 1,972 y el estaño caía un 0.6% a US$ 18,235.