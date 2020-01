Los mercados globales se encuentran a la espera de la firma del acuerdo parcial entre Estados Unidos y China, programada para mañana 15 de enero en la Casa Blanca.



El tratado establece un incremento de US$ 200,000 millones en las compras de bienes estadounidenses por parte de Pekín en los próximos dos años, que incluye US$ 40,000 millones en productos agrícolas.



Además, EE.UU. promete desistir a la imposición de nuevos aranceles a China y reducir a la mitad los que entraron en vigor, en setiembre último, para importaciones de productos chinos valorados en US$ 120,000 millones.



Si bien los mercados bursátiles y cambiarios han estado incorporando esta primera fase del acuerdo comercial, aún mantienen la expectativa sobre los términos adicionales que pueda contener el pacto.



Ante ello, especialistas del mercado comentaron a Gestión sobre el posible comportamiento tanto de la bolsa limeña como de la moneda peruana luego de esta firma.



Plaza bursátil



Los mercados han estado incorporando una primera fase del tratado comercial por lo que de firmarse sin inconvenientes, ni nuevos términos, la bolsa local podría “continuar con el sentimiento positivo”, señaló Alejandro Castillo, analista de estrategia de Intéligo SAB.



Lo mismo para el precio de los commodities que podría mantener el rally (aumento en el precio de las acciones) observado hasta ahora, agregó.



Un segundo escenario en que se llega a un acuerdo comercial parcial con cláusulas positivas adicionales, generaría la expectativa de relaciones más cordiales entre ambas partes y el precio de las acciones continuaría su rally, dijo.



Indicó que Perú, a diferencia de otros mercados emergentes, depende mucho de las materias primas.



Una tercera opción es que no se llegue a firmar el acuerdo o se incorporen cláusulas que no han sido estipuladas antes, lo que ocasionaría pérdidas a nivel de acciones en los mercados emergentes, comentó.



“Si salen términos que nadie tenía apreciado podría generar una caída en el corto plazo, en torno a los rendimientos de las acciones, que afectaría a Perú por ser sensible a los precios de los commodities”, añadió.



Dólar



En tanto, banqueros expertos del mercado cambiario estimaron que, en caso no haya una medida adicional que incentive más el tipo de cambio, podría haber una venta adicional de dólares pero no sería muy fuerte.



Ahora, si se espera una medida adicional positiva, como una segunda parte del acuerdo que continúe con la reducción de aranceles, el dólar debería caer, mencionaron.



Refirieron que esto provocaría una venta de dólares a nivel global, lo que sería positivo para el mercado local y debilitaría la moneda extranjera.



“Las correcciones tendrían que ser asimiladas por el mercado dependiendo de cuán positivas sean las cláusulas adicionales”, indicaron.



En un tercer escenario, en que se firma un acuerdo pero no se cumplen los términos, el dólar debería corregir inmediatamente al alza, manifestaron.



Toda noticia adicional que vaya en contra del pacto, fortalecerá el billete verde, acotaron.



Los entrevistados destacaron que esta firma representa un paso positivo dentro de la guerra comercial, pero el riesgo de que haya un recrudecimiento de ambas partes sigue latente.