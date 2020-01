El 2019, si bien tuvo un arranque auspicioso, al final fue terrible para las acciones de las compañías productoras globales de cannabis medicinal. Durante el año previo, en medio de la volatilidad característica de la industria, varias empresas alcanzaron picos de valorización importante. Ante los resultados del 2019, algunos analistas hablaron de una burbuja que ya empieza a desinflarse. ¿Qué ocurrió? ¿En el 2020 se revertirá esta caída?

Desde octubre del 2018 es posible adquirir el Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (HMMJ) en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Este ETF replica, en la medida de lo posible, el desempeño del North American Marijuana Index, que proporciona exposición a una canasta de compañías norteamericanas con actividades significativas en la industria del cannabis. Hasta noviembre del 2019, el monto negociado en la BVL del ETF fue de US$ 565,008.

Durante el año pasado, el HMMJ perdió más del 40% de su valor. Incluso la caída fue de más de 60% si se compara con su punto más alto registrado en marzo (22.48 dólares canadienses o US$ 17.20). El 15 de enero pasado, la acción se ubicó en 9.69 dólares canadienses (US$ 7,42).

"Lo que ocurre con la industria es algo que se anticipó durante el 2019 y es un tema de fundraising. Es muy complicado prestarle dinero a una compañía de cannabis, porque es difícil anticipar los flujos. Así, optan por buscar capital. Entonces, lo que varias empresas han hecho es conseguir partners o que otra compañía compre parte del accionariado", explica César Romero, jefe de Research de Renta 4 SAB.

Esta fue una de las fuerzas que levantaron el precio de las acciones el 2018. En junio de aquel año Constellation Brands, productora de las cervezas Modelo y Corona, que ya había adquirido una parte de la compañía el 2017, se hizo de la tercera parte de Canopy Growth Corporation, empresa líder en la industria de cannabis (representa el 13.15% de la canasta de HMMJ al 10 de enero del 2020, la de mayor peso).

En setiembre del 2018, Coca Cola comunicó que se encontraba examinando de cerca el segmento de bebidas de cannabis, aunque no se había tomado alguna decisión definitiva. Poco antes, se especuló que la transnacional estaba en conversaciones con Aurora Cannabis para elaborar estos productos, lo que generó reacciones en el mercado. Finalmente, en diciembre pasado, según Bloomberg, la compañía indicó que “como hemos manifestado varias veces, no tenemos planes de entrar al mercado de CBD (cannabidol, uno de los dos componentes más importantes del cannabis. El otro es el psicoactivo THC.)

El año que pasó también tuvo noticias que levantaron los precios, pero este driver no basta para un desempeño óptimo de las acciones de un sector tan sensible.

-Potencial-

La promesa del cannabis radica en la diversidad de usos que se pueden dar a sus compuestos. Un presentación de Canopy Growth Corporation destaca su condición de ingrediente para bebidas alcohólicas, bebidas para atletas, productos para la salud, productos veterinarios, medicamentos para dormir, terapia para el dolor y para la ansiedad.

“La reciente aprobación de disposiciones que regulan los productos sobre la base de cannabis en diferentes países del mundo ha despertado gran interés por parte de profesionales de la salud y pacientes”, considera Luis Larrabure, Medical Affairs & Commercial Manager de Canopy Growth Perú.

“El cannabis no es solo reconocido por sus beneficios medicinales como tratamiento coadyuvante para pacientes que sufren de epilepsia, dolor crónico, nauseas causadas por quimioterapias, entre otras patologías y síntomas asociados, sino también por sus usos cosméticos y en suplementos alimenticios”, agrega Luis Márquez, Country Manager de Khiron Perú.

Se estima que solo en la región latinoamericana hay 68 millones de personas que podrían beneficiarse del cannabis medicinal para aliviar sus dolencias (ver recuadro) y, según Canopy Growth, en Perú alrededor de 1.5 millones de personas sufren afecciones que podrían ser tratadas con estos productos. Además, hay proyecciones que indican que el valor del mercado global de marihuana al 2025 superaría los US$ 60,000 millones.

-Tiro al blanco-

Para Marco Contreras, Head of Research de Kallpa Securities SAB, la caída de la cotización de HMMJ es, principalmente, un asunto de expectativas. “La mayoría de empresas que están dentro del ETF son start ups que están aún en etapas muy tempranas de desarrollo y actualmente la mayoría opera a pérdidas, que es lo normal cuando el mercado no es lo suficientemente maduro para que las compañías sean rentables en este momento”, indica.

Esto hace a las acciones del sector muy susceptibles a cualquier cambio. Además las empresas han estado presentando estados financieros trimestrales que no han llegado a alcanzar los estimados de ingresos. “Han tenido pérdidas mayores a las que se esperaba”, indica Contreras.

César Romero, de Renta 4 SAB, comenta que del total de proyecciones que las empresas de la industria hizo para el 2019 cerca del 50% fueron acertadas.

“Entonces observamos que varias de las estimaciones negativas que había sobre el mercado fueron correctas… pero las de las propias empresas fueron incorrectas”, indica.

Gestión también consultó con dos voceros de empresas productoras de cannabis sobre la pérdida de valor en bolsa de la compañía.

En opinión de Luis Márquez, Country Manager de Khiron Perú, esto se debe a que es una industria en consolidación. “Sin embargo, tenemos la confianza que en el 2020 podremos volver a los niveles de inversión anteriores, ya que las regulaciones estarán dispuestas para que las compañías puedan operar y ejecutar sus planes de negocio”.

Luis Larrabure, de Canopy Growth Perú mostró similar optimismo. Su explicación al desempeño bursátil negativo de las acciones del sector es que se trata “de una industria nueva y única en su género. Aunque el futuro es prometedor en todo el mundo y podemos decir con seguridad que el estigma sigue reduciéndose a través de la educación y la investigación y que cada vez más países tomarán medidas para regular los productos sobre la base de cannabis”.

-¿Rebote?-

Consultado sobre si hay una burbuja reflejada en el desempeño bursátil de las compañías de cannabis, Romero afirmó que sí, pero que ya reventó. “Con la caída del 2019 las expectativas han igualado a lo que en general está produciendo el sector”, indica. Sin embargo explica que el ETF HMMJ, disponible también en la BVL, la tendencia no ha concluído su rumbo. “Lo que nosotros esperamos para ese tipo de índices y para la industria es que la caída no ha acabado”.

Marco Contreras, de Kallpa Securities SAB, considera que es difícil determinar la dirección en que se moverá la acción. “Son empresas que sí, tienen fundamentos y también un valor intrínseco. Si en algún momento alcanzan la escala necesaria deberían llegar a generar utilidades. Pero en el corto plazo siempre habrá volatilidad, porque son start ups y el mercado se va a guiar sobre todo por expectativas”.

Hay análisis, como uno publicado en el portal Seeking Alpha, que concluye que varias de las empresas de mayor capitalización bursátil, son caras. Contreras considera que es anticipado determinar si, en efecto, lo están.

“El valor de estas compañías está en el largo plazo, no en lo que generan ahora. Si uno trata de valorizarlas como se hace con las empresas grandes, podría llegar a esa conclusión porque no tienen Ebitda ni utilidad. Todas son pérdidas. Por eso es que son sensibles, pues el mercado se guía de si cumplen o no los estimados de crecimiento, que suelen ser bastante altos”.

Entonces, ¿podría esperarse un cambio de trayectoria para la industria y para el HMMJ?

Como indicó Larrabure, de Canopy Growth, cada vez más países toman medidas para regular los productos de cannabis. Romero precisa que los principales drivers que podrían modificar la tendencia son las aprobaciones del uso de estos productos. “Es algo que genera expectativsa. En el 2019 fueron nueve estados de EE.UU. que aprobaron el uso medicinal. Acá en Perú también se ha hecho. Pero de todas formas queda el desafío de si las empresas podrán satisfacer la demanda. Es un problema que hemos visto, pues no tienen el capital necesario y no cuentan con el respaldo necesario para poder obtenerlo”.

Otro factor, comenta Contreras, de Kallpa Securities SAB, es que llegue un probable proceso de consolidación y que las compañías empiecen a ser adquiridas. “Como en todo proceso de M&A, se tiende a sobrepagar por las empresas, lo que podría ayudar a mejorar la corización y a tener una referencia de qué tan caras o baratas las ve el mercado”.

-Mercado peruano-

Al margen de las dinámicas bursátiles, la industria de cannabis se sigue expandiendo y el Perú no es ajeno. Khiron, comenta Luis Márquez, tiene el plan de iniciar la venta de sus productos en el mercado peruano durante el 2020, según evolucione la regulación. Asimismo, sigue trabajando para obtener las últimas aprobaciones que les permitan tener sus productos disponibles.

“A mediano plazo, esperamos brindar una atención especializada a los pacientes, con la implementación de un modelo de clínicas de cuidado integral, que aborde el tratamiento de personas desde varios enfoques terapéuticos, entre ellos, terapias complementarias sobre la base de cannabis medicinal, siempre y cuando los pacientes sean candidatos aptos para los mismos. Este es el modelo con el que opera Khiron en países como Colombia”, adelanta.

Canopy Growth, por su parte, se encuentra tomando los pasos necesarios para el registro de su línea Spectrum Therapeutics. “Son productos estandarizados, seguros y fiables tanto para el paciente como para el médico y que cuentan con un espectro codificado por colores para clasificar los productos de cannabis. Con estos, actualmente atendemos a más de 100.000 pacientes en todo el mundo”, precisa Larrabure. Aún no tienen una fecha definida para la disponibilidad de esta línea en Perú.

En cuanto a la regulación peruana, Márquez afirma que ha habido avances importantes, sin embargo, considera que adicionalmente “se debe proceder a evaluar otros usos del cannabis, más allá del medicinal, tales como el uso cosmético y veterinario, para contar, igualmente, con regulaciones adecuadas”. Luego de la ley de cannabis medicinal y su reglamento, los Ministerios de Salud, del Interior y de Agricultura también han publicado normativa regulatoria.