Plomo baja en la sesión pero se encamina a avance semanal por recortes de producción

Los precios del plomo caían el viernes, pero se encaminaban a su tercera ganancia semanal por recortes de producción que ajustaron el suministro del metal usado en baterías y llevaron las existencias en almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME) a su nivel más bajo en 10 años.

A las 10:53 (GMT), el plomo referencial en la LME cedía un 1.1%, a US$ 2,090.50 la tonelada, en línea con los declives del complejo metalero industrial generados por débiles datos económicos que minaron el panorama de la demanda.

Pese a todo, los precios seguían avanzando un 2% en la semana y han trepado más de un 15% desde el mínimo de tres años tocado en mayo.

Una combinación de cierres de fundiciones y medidas contra la contaminación de la industria en China han hecho que el suministro esté por debajo de las expectativas, respaldando los precios, dijo Kash Kamal analista de BMO.

Sin embargo, precisó que la débil demanda proyectada a largo plazo indica que los precios deberían seguir en torno a los US$ 2,000.

En otros metales básicos, el cobre en la LME bajaba un 0.7%, a US$ 5,963 la tonelada; el aluminio cedía un 1%, a US$ 1,807.50; el zinc perdía un 1.1%, a US$ 2,414.50; y el estaño restaba un 0.6%, a US$ 17,735. El níquel avanzaba un 0.4%, a US$ 14,135.

Todos los metales industriales experimentaban bajas en la semana.