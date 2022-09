Los precios del crudo caían el viernes por temores sobre la demanda ligados al alza de las tasas de interés y la fortaleza del dólar, aunque las pérdidas eran limitadas por la campaña de movilización rusa y el aparente estancamiento de las conversaciones sobre un acuerdo nuclear con Irán.

A las 11:00 GMT, los futuros del crudo Brent cedían US$ 2.91 o un 3.21%, a US$ 87.56 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían US$ 2.94 o un 3.46%, a US$ 80.61.

Las acciones mundiales tocaban su nivel más bajo en dos años, mientras que el índice dólar alcanzaba su máximo en dos décadas, presionando a la baja al petróleo.

“Los temores a la recesión, las nuevas subidas de tasas y la consiguiente fortaleza del dólar se imponen a las tensiones geopolíticas”, dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

“Las subidas del petróleo serán limitadas mientras el dólar esté fuerte, aunque el referéndum que se escenificará en la parte oriental de Ucrania podría aumentar aún más la tensión entre Rusia y Occidente, especialmente si los aliados ucranianos proporcionan ayuda adicional para que Ucrania recupere estos territorios”, agregó.

Rusia puso en marcha el viernes un referendo para anexionarse cuatro regiones ocupadas de Ucrania, algo que Kiev calificó como una farsa ilegal que, según refirió, incluye amenazas a los residentes si no votaban.

Después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subió el miércoles las tasas en 75 puntos básicos, los bancos centrales de todo el mundo siguieron su ejemplo con alzas propias, aumentando el riesgo de desaceleración económica.

En lo referente a la oferta petrolera, los esfuerzos por reactivar el acuerdo nuclear con Irán de 2015 se estancaron, ya que Teherán insiste en el cierre de las investigaciones del organismo de control nuclear de la ONU, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense, lo que alivia las expectativas de un resurgimiento de sus exportaciones de crudo.