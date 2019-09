Petróleo bajó 5.7% este martes tras su fuerte alza del lunes En el mercado de Nueva York el barril de WTI para entrega en octubre dejó US$ 3.56 y cerró en US$ 59.34 con una pérdida de 5.7%. En Londres, el barril de Brent, para noviembre, bajó 6.5% a US$ 64.55.