¿Peor que el 2008? Qué muestran las cifras de mercados emergentes

La economista de Harvard Carmen Reinhart acaparó la atención esta semana con sus comentarios sobre los mercados emergentes, al decir que están en peor estado ahora que durante la crisis financiera mundial del 2008.

Su evaluación se conoce en momentos en que los inversionistas se están volviendo más cautelosos con respecto a la clase de activos y definitivamente pesimistas en cuanto a mercados como Argentina, Indonesia y Turquía.

Pero difieren las opiniones sobre si la reciente agitación es solo una incidencia pasajera o el comienzo de algo más grande. El panorama también varía de una economía a otra, ya que algunas están en mejor estado que otras.

A continuación se muestra cómo algunos de los principales indicadores de los mercados emergentes han evolucionado desde el 2008.

Cuentas corrientes

Saldos de cuenta corriente saludables son la primera línea de defensa para los mercados emergentes. Si bien el grupo contaba con un gran superávit de cuenta corriente el 2008, ahora tiene un pequeño déficit, en gran parte debido a una importante caída en el superávit de China. Pero el panorama no es uniforme. Algunos países, como Tailandia, se destacan por sus sólidos saldos positivos.

Crecimiento económico

La economía mundial disfruta de su mayor expansión desde el 2011, y se estima que el crecimiento en los mercados emergentes y las economías en desarrollo se acelerará aún más antes de estabilizarse en los próximos años, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso proporciona una protección contra las dificultades, como el aumento de las tasas de interés, incluso si las tasas de crecimiento no son tan altas como lo fueron en vísperas de la crisis financiera mundial.

Deuda

Los gobiernos de los mercados emergentes se endeudaron sostenidamente durante la última década en medio de bajísimas tasas de interés. Las empresas también se han excedido: los créditos en dólares estadounidenses a prestatarios no bancarios en países en desarrollo llegaron a los US$ 3.7 billones a fines del año pasado, lo que se compara con los US$ 1.5 billones de una década antes, según el Banco de Pagos Internacionales.

Volatilidad de las monedas

El índice de volatilidad de los mercados emergentes de JPMorgan, una medida de las fluctuaciones monetarias, se mantiene muy por debajo de los niveles observados el 2008, a pesar de los focos de desorden en Argentina y Turquía. El yuan de China se destaca por su estabilidad en los últimos meses.

Valoraciones de acciones

El índice MSCI Emerging Markets se negocia a alrededor de 12 veces las ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Si bien se encuentra levemente por encima del promedio histórico, esa no es una lectura extrema. El indicador obtuvo unas 15 veces las ganancias proyectadas el 2007, antes de que la caída del mercado del siguiente año hiciera que la relación cayera justo bajo 6.

Mercados de bonos

Los rendimientos de los bonos en dólares de los mercados emergentes están por debajo de su promedio histórico, señal de que los niveles de estrés de los inversionistas siguen siendo moderados. La actual lectura de “yield to worst” –que es el peor rendimiento posible de un instrumento sin que el emisor llegue a incumplir– en el Índice Agregado de Mercados Emergentes y EE.UU. de Bloomberg Barclays es de alrededor de 5.6%, que se compara con el 4.5% de principios de año. El 2008, la tasa aumentó del 6.6% en enero a un máximo del 14.3% en octubre a medida que los inversores se apresuraban a salir.

Reservas de divisas

Vale la pena señalar una vez más que hay mucha variación dentro del mundo emergente, y ese es particularmente el caso cuando se trata de reservas de divisas. Mientras que China tiene una reserva enorme, en países como Argentina e Indonesia las reservas están disminuyendo después de que sus bancos centrales intervinieron para defender sus monedas.