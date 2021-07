Pese a los problemas afrontados el año pasado y a la incertidumbre política presente, las perspectivas para la evolución de la riqueza son favorables en el 2021, según los expertos.

Las condiciones macroeconómicas, así como el entorno internacional favorable y los precios de los metales en niveles elevados, están dados para que la disminución de la riqueza en el 2020 “se revierta fácilmente este año”, manifestó el gerente general de BBVA SAB, Jorge Ramos.

Ello será posible si se supera el entrampamiento político y el nuevo gobierno concilia, logra consensos y toma medidas que refuercen la confianza de los inversionistas extranjeros y locales, y se avanza en la lucha contra la pandemia, dijo.

Más dinero

“La inversión, que es dinero, genera más dinero. Si no hay inversión no se generará más empleo, y no vamos a salir de la crisis”, expresó.

El segundo semestre será clave para saber si se recuperarán los patrimonios de los peruanos, lo que a su vez estará supeditado a las acciones que tome el nuevo gobierno, según Carlos Rojas, CEO de Capia SAFI.

Si el nuevo mandatario da señales adecuadas, la confianza de los inversionistas y empresas mejorará y, en tal escenario, la economía crecería de acuerdo con las proyecciones para el 2021 (10%), dijo.

Si el Producto Bruto Interno (PBI) crece en esa medida, se recuperará la riqueza perdida en el 2020, estimó.

Pero si la economía solo rebota 7%, frenada por el ruido político, la reducción de la riqueza no se revertirá este año, añadió.

Gini

En el 2020 también se acentuó la desigualdad económica, pues el coeficiente de Gini para Perú subió de 0.788 a 0.801 (siendo 1 la mayor desigualdad posible), según Credit Suisse.

La crisis de la pandemia afectó a todos los estratos socioeconómicos del país, aunque los de menores ingresos fueron más golpeados al ser más vulnerables financieramente, indicaron los expertos.