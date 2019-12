El Perú recientemente destronó a Italia como el país con mayor consumo per cápita de panetones: cada hogar tiene como consumo promedio 5.6 kg. Este producto está establecido en el imaginario del peruano sobre todo en Navidad, pues es en el mes de diciembre se consume el 90% del consumo total anual. Y este año no será la excepción. Lo particular de este año, sin embargo, es la entrada en vigencia de la Ley de Alimentación Saludable, norma que indica que es obligatorio el uso de octógonos de advertencias en los productos alimenticios con altos niveles de azúcar, grasas trans, sodio y grasas saturadas. Ante ello, aparece nueva oferta dentro de la categoría.

En julio, un mes después de que la ley entrara en vigencia, Datum afirmó, a través de su encuesta Pulso Perú, que el 64% de consumidores consumirán menos productos con octógonos. Esta tendencia es transversal a todos los niveles socioeconómicos, ya que de los niveles A/B y C el 66% asegura que reducirá el consumo de estos productos, mientras que del D el 64% y del E 65%.

En línea con dichos resultados, Diego Rodríguez, gerente de marketing de Unilever en la categoría de alimentos, comentó a Gestión.pe que, según sus investigaciones de mercado, “todos los segmentos tienen intención de compra a alimentos más saludables”. ¿Pero todos los segmentos traducen la intención en compra?

-La intención no es lo que cuenta-

Un estudio de la EAE Business School de Barcelona afirmó que las personas de menores ingresos en el Perú son aquellas que aún no pueden permitirse el consumo de productos saludables. Por lo general, los hábitos de alimentación saludable son más predominantes en los niveles más altos: según el Perfil del Adulto Joven 2019 de Ipsos, el 26% de los millennials del nse A sigue una dieta y el 24% del B. En los niveles C, D y E, no obstante, cae la tendencia a 15%, 17% y 10% respectivamente.

"Los productos dietéticos, orgánicos y otras alternativas como restaurantes de comida saludable tienen un costo mayor, entonces exigen un presupuesto más elevado y eso solo lo puede asumir alguien con excedentes”, comentó Javier Álvarez, senior director de trends de Ipsos, a Gestión en octubre.

La oferta de productos saludables ha dejado segmentos desatendidos. La propuesta de panetones libres de octógonos ha tenido que entrar, entonces, bajo un precio competitivo para penetrar y así traducir su intención de compra en consumo.

El panetón de la marca Maizena duryea, producto recientemente lanzado por Unilever, ha aprovechado al posicionamiento en los hogares de la maizena para penetrar en el mercado. Unión, por otro lado, ha dedicado el lanzamiento de toda una línea de panetones libres de octógonos.

A puertas de navidad, en el tiempo que estos productos han estado en venta les ha ido de manera positiva.

“Entre octubre y noviembre todo el producto para canal moderno —autoservicio— ha salido y no queda en almacén. Por el tradicional, todo ha sido distribuido a bodegas y mercados, lo cual es un buen indicador. La idea es llegar sin producto en almacén a quincena”, añadió Rodríguez.

El mercado de panetones continúa expandiéndose, con o sin octógonos. Según Kantar Worldpanel comentó a Gestión hace tres semanas, la venta de este producto mueve más de S/ 500 millones en cada navidad y crece entre 3% y 4% cada año. La presencia de esta nueva oferta atiende a segmentos desatentidos ante su deseo de comprar productos más saludables.

-Más nutritivo, pero no light-

El panetón libre de octógono regular no es un producto ‘light’, aún continúa siendo altamente calórico, sólo que posee una composición de ingredientes que los permite ser más nutritivos.