Los precios del oro se afirmaban este lunes y se encaminaban a su mayor alza mensual desde julio de 2020, apoyados en la debilidad del dólar, mientras que las crecientes presiones inflacionarias aumentaban el apetito por el lingote.

A las 1130 GMT, el oro al contado subía un 0.03% a US$ 1,903.50 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.2% a US$ 1,909. Los precios del lingote al contado han ascendido casi un 7.7% en lo que va del mes.

La mayoría de los mercados en Estados Unidos y Reino Unido estarán cerrados el lunes por feriados nacionales.

“El dólar permanece débil y ese es un factor de soporte para el oro. Los inversores tienen los ojos puestos en la marca de los US$ 2,000 por onza y muchos piensan que el oro podría ir incluso más arriba”, dijo Stephen Innes, director gerente de SPI Asset Management.

El índice dólar se encaminaba a su segundo mes consecutivo de declives frente a monedas pares, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron el viernes al 1.593%, reduciendo el costo de oportunidad de tener al lingote para los inversores en el exterior.

Los inversores se enfocarán esta semana en los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se publicará el viernes, con una media de previsiones que apuntan a la creación de 650,000 empleos en mayo.

En otros metales preciosos, el paladio subía un 0.3%, a US$ 2,834.40 la onza; la plata ganaba un 0.3%, a US$ 27.96, dirigiéndose a su mayor aumento mensual desde diciembre; y el platino subía un 0.6% a US$ 1,182.84.