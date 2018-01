Oro trepa hacia máximo en cuatro meses ante fuerte caída del dólar

Los precios del oro escalaron el miércoles a su máximo nivel en casi cuatro meses ante un retroceso del dólar a un mínimo de seis semanas contra el yen y una caída frente al euro, lo que impulsó a los activos valuados en la moneda estadounidense y compensó un alza en los rendimientos a nivel global.



El dólar retrocedió hasta 1.2% ante el yen después de que el Banco de Japón (BoJ) redujo sus compras de bonos gubernamentales de largo plazo esta semana, lo que encaminaba al billete verde a su mayor descenso de dos días en casi ocho meses.



Las medidas del BoJ también alentaron los retornos de los bonos en todo el mundo, generalmente un factor negativo para el oro porque incrementa el costo de oportunidad de conservar el lingote, que no rinde intereses. No obstante, el impacto del retroceso del dólar compensó ese efecto negativo.



El oro al contado subía casi 1% a US$ 1,324,40 la onza a las 1107 GMT, tras tocar previamente su mayor nivel desde el 15 de septiembre a US$ 1'326,56. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero aumentaban US$ 11.50 por onza a US$ 1'325.20.

"El tema en los mercados en este momento es definitivamente el asunto del yen, y eso va a brindar suficiente respaldo (al oro) para que el tema de los rendimientos sea ignorado", dijo Ole Hansen, estratega jefe de materias primas de Saxo Bank. El dólar también retrocedía frente al euro.



Otros metales. Entre otros metales preciosos, el paladio caía 0.1% a US$ 1'098,50 la onza, tras tocar un máximo récord el martes a US$ 1'111,40. La plata aumentaba 1.2% a US$ 17.16la onza, mientras que el platino subía 0.1% a US$ 965.90 la onza.

Los retornos de importantes bonos soberanos alcanzaron máximos de varios meses el miércoles, mientras los inversores reevaluaban la posibilidad de continuidad de las políticas de estímulo por parte de los principales bancos centrales tras las medidas adoptadas por el BoJ.



La deuda del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a rendir 2.57% por primera vez desde marzo. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años tocó su mayor nivel desde octubre, mientras que la mayoría de las notas de la zona euro a una década anotaron alzas de entre 1 y 2 puntos base en la apertura del miércoles.