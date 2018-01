Oro trepa a máximo de un año y medio por desplome del dólar

Los precios del oro escalaban hoy y alcanzaron su máximo desde agosto del 2016, ya que un debilitamiento del dólar ayudó al metal precioso a ampliar ganancias de más del 10% desde mediados de diciembre.

El dólar se hundió a un mínimo de tres años frente a una cesta de otras seis monedas relevantes después de que el secretario del Tesoro estadounidense dijo que le agradaba una divisa más débil, convirtiendo al oro en un bien más barato para los compradores fuera de Estados Unidos.

La depreciación del dólar también provoca alzas de precios en Estados Unidos e incrementa la demanda de oro como cobertura contra la inflación.

El oro al contado subía 0.1% a US$ 1,359.60 la onza a las 1130 GMT. Previamente tocó los US$ 1,366.07, su mayor cotización desde el 3 de agosto del 2016. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban 0.2% a US$ 1,359 la onza.

El lingote ha superado su tope del 2017 de US$ 1,357.54, un nivel técnico clave, con una nueva resistencia en torno a los US$ 1,370 y el máximo del 2016 de US$ 1,374.91. Analistas estiman que aún tiene espacio para subir más.

El mercado está expectante de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre sus tasas de interés, que se conocerá a las 1245 GMT, y de una conferencia de prensa que dará su presidente, Mario Draghi, a las 1330 GMT.

"El encuentro del BCE el jueves será clave (para el oro), ya que podría disparar un alza del euro (y el oro), especialmente si el banco central indica un cambio de política", dijo en una nota Edward Meir, analista de INTL FCStone.

Entre otros metales preciosos, la plata caía 0.1% a 17.56 dólares la onza; mientras que el platino subía 0.8% a 1,020.50 dólares y el paladio retrocedía 0.7% a 1,102.80 dólares.