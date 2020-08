El precio del oro subía más de un 1% este viernes, en camino a su primera ganancia semanal de las últimas tres, ya que el dólar se depreciaba y la postura de la Reserva Federal (Fed) reforzaba las expectativas de un prolongado ambiente de bajas tasas de interés.

A las 0941 GMT, el oro al contado mejoraba un 1.6%, a US$ 1,958.88 la onza, acumulando un avance cercano al 1% en lo que va de semana. Los futuros del oro en Estados Unidos trepaban un 1.8% a US$ 1,967.40 la onza.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que la entidad adoptará un objetivo promedio de inflación, lo que implica que es probable que las tasas se mantengan bajas incluso aunque la inflación se acelere algo en el futuro.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, caía un 0.7%, en camino a cerrar su peor semana en un mes y abaratando el lingote para inversores con otras divisas.

Aparte del dólar, la “incertidumbre política en torno a la dimisión del primer ministro japonés también está respaldando algo al oro”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 1.7%, a US$ 27.51 la onza, el platino subía un 0.2% a US$ 930.46 y el paladio mejoraba un 0.3% a US$ 2,167.23.