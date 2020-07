Los precios del oro trepaban este martes hasta máximos de nueve años, impulsados por un dólar más débil y expectativas en medidas de estímulo para revivir a las economías impactadas por la pandemia, mientras que la plata superó el umbral de 20 dólares por primera vez desde septiembre del 2016.

El oro al contado sumaba 0.4% a US$ 1,823.29 la onza a las 0958 GMT, luego de haber alcanzado anteriormente su mayor nivel desde septiembre del 2011. Los futuros del oro de Estados Unidos avanzaban 0.5% a US$ 1,825.50 la onza.

“El oro está tomando fuerza a partir de un retroceso generalizado del dólar, pese a la mejoría del mercado”, dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM. “Los temas fundamentales que pesan en la confianza global siguen siendo los mismos y el aumento de casos de coronavirus en la mayor economía del mundo sigue generando inquietud”.

El índice dólar cedía a un mínimo de cuatro meses en la comparación con otras seis importantes divisas.

El avance del oro se producía a pesar de la fuerte alza experimentada por las bolsas debido al plan de recuperación económica de la Unión Europea por 750,000 millones de euros y después de que se revelaron resultados prometedores sobre los ensayos de vacunas contra el coronavirus.

El oro está encontrando apoyo en las discusiones sobre nuevos estímulos fiscales, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

En tanto, la plata al contado saltaba 2.5% a US$ 20.39 la onza, luego de haber escalado previamente un techo no visto desde agosto del 2016 de US$ 20.45 la onza.

“La plata está comenzando a tener mejor desempeño que el oro. Por un lado, obviamente se está apreciando en base al creciente atractivo de los metales preciosos”, dijo Kyle Rodda, analista de IG Markets.

El paladio subía 1.2% a US$ 2,079.46 la onza y el platino ganaba 0.9% a US$ 851.50 la onza.