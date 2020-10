Los precios del oro tocaban un máximo de una semana este miércoles, ante la caída del dólar por renovadas esperanzas de un nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos antes de la elección presidencial del mes próximo.

A las 0903 GMT, el oro al contado ganaba un 0.5%, a US$ 1,915.66 la onza, tras tocar su pico desde el 13 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.2%, a US$ 1,919.20 la onza.

“Parece haber una creciente esperanza de que el Congreso pueda aprobar un acuerdo de estímulo antes del día de la elección (...) Esto está manteniendo apuntalado en general el apetito por el riesgo en Estados Unidos, haciendo caer al dólar y elevando los precios del oro”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, declinaba a un mínimo de un mes, abaratando el oro para los tenedores de otras monedas.

La Casa Blanca y los demócratas en el Congreso se acercaron a un acuerdo el martes, cuando el presidente Donald Trump dijo estar dispuesto a aceptar un gran paquete de ayuda pese a la oposición de su Partido Republicano.

El oro, considerado una cobertura frente a la inflación, la depreciación cambiaria y la incertidumbre, ha ganado más de un 26% este año, impulsado sobre todo por niveles sin precedentes de estímulo mundial para amortiguar el impacto producido por la pandemia de coronavirus en las economías.

En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 1.1% a US$ 24.92 la onza; el platino subía un 0.1% a US$ 871.46 y el paladio ganaba un 0.1% a US$ 2,401.44.