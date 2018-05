Oro toca mínimos del 2018 por alza del dólar y acciones tras comentarios sobre comercio

El oro tocó un nuevo mínimo en el año hoy después de la declaración del Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, de que una guerra comercial entre China y Estados Unidos estaba "en pausa" ayudara a impulsar el apetito por activos más riesgosos como las acciones y el dólar.

La solidez de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también limitaba el interés por activos que no rinden intereses como el lingote, dijeron analistas.

El oro al contado cayó a su menor nivel desde fines de diciembre a US$ 1,281.76 la onza, y a las 1205 GMT perdía 0.5% a US$ 1,285.17 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio caían un 0.5% a US$ 1,284.50.

Los precios del oro cayeron por debajo de un nivel psicológicamente importante de US$ 1,300 la onza la semana pasada y tuvieron su primer cierre semanal por debajo de su promedio en 200 días desde fines de diciembre.

Un dólar más fuerte vuelve a los activos en la moneda estadounidense más caros para los tenedores de otras monedas, mientras que un alza en los rendimientos sumó presión al oro.

El metal también está cayendo por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés nuevamente el mes próximo, lo que afectaría aún más la demanda de activos que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, el platino caía un 0.2% a US$ 881 la onza, después de tocar un nuevo mínimo en el año en las primeras operaciones a US$ 873.50.

La plata caía un 0.2% a US$ 16.39 la onza, mientras que el paladio, el más industrial de los principales metales preciosos, subía un 1.2% a US$ 974.70 la onza.