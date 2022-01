Los precios del oro caían el jueves a su mínimo en una semana, después de que las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal apuntaron a una subida más rápida de las tasas de interés, impulsando al dólar y al rendimiento de los bonos del Tesoro.

A las 10:38 GMT, el oro al contado cedía un 0.3%, a US$ 1,804.60 la onza, tras tocar su mínimo desde el 29 de diciembre, en US$ 1,792.30. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 1.5%, a US$ 1,797.70.

Unas minutas de la Fed “muy estrictas” hicieron que el dólar y los rendimientos subieran considerablemente, algo que no ayuda al oro, dijo el analista independiente Ross Norman.

El dólar reanudaba su avance hacia un máximo reciente de 14 meses, mientras que los retornos de los bonos referenciales a 10 años tocaban su máximo desde abril de 2021.

Las minutas de la Fed mostraron en la víspera que las autoridades discutieron la reducción de las tenencias de activos y el aumento de las tasas de interés antes de lo esperado para combatir la inflación.

Algunos inversores ven el oro como una cobertura contra una mayor inflación, pero es muy sensible a la subida de las tasas en Estados Unidos, lo que aumenta el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 1.7%, a US$ 22.39 la onza, tras caer a US$ 22.12, su mínimo desde el 16 de diciembre; el platino cedía un 0.9%, a US$ 974.13; y el paladio subía un 0.9%, a US$ 1,880.94.