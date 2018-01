Oro toca máximos de tres meses tras fuerte alza en diciembre

El oro subía hoy y tocó su nivel más alto desde fines de setiembre, ampliando una racha alcista en la que el metal precioso escaló un 4.4% en las últimas tres semanas del 2017, ya que un nuevo retroceso del dólar impulsó al lingote sobre los US$ 1,310 la onza.

El dólar más débil, que el año pasado anotó su mayor depreciación anual desde el 2003, contribuyó a impulsar al oro más de un 13% en el 2017. Sólo en las últimas tres semanas del año, el metal subió US$ 55 la onza.

Aunque los analistas técnicos advierten que la racha alcista del oro ahora parece exagerada, los precios al contado subieron a un máximo de US$ 1,312.34 la onza el martes por la mañana.

A las 1137 GMT, el oro al contado subía un 0.68%, a US$ 1,311.31 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban US$ 4.1, a US$ 1,313.4 la onza.​

"Las preguntas clave para el oro en el 2018 serán qué tan rápido las economías desarrolladas pueden normalizar las tasas de interés (...); qué tanto más pueden extenderse las alzas de los mercados de acciones; cuál será el impacto (...) de las reformas impositivas de Trump en los niveles de deuda corporativos y gubernamentales; y cuándo la inflación empezará a acelerarse finalmente", dijo el analista de Mitsubishi Jonathan Butler.

El oro se benefició por la fortaleza técnica tras cerrar sobre los promedios móviles de 200 y de 100 días en las últimas dos semanas y de romper la resistencia técnica clave de US$ 1,300 la onza el viernes, dijeron analistas y operadores.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.7%, a 17.06 dólares la onza.

El platino al contado subía un 1.2%, a 936.90 dólares la onza, y el paladio escalaba un 1.4%, a US$ 1,075.80 la onza, después de tocar más temprano los US$ 1,077 la onza, su nivel más alto desde enero del 2001.

El paladio fue el metal con mejor desempeño entre los metales preciosos el año pasado, cuando escaló un 56% y tocó una serie de máximos de varios años.