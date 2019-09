Este lunes, el oro tocó su mayor nivel en más de una semana, apuntalado por las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras que el paladio anotó un máximo histórico.

El oro al contado subía un 0.24% a US$ 1,520.74 la onza a las 0934 GMT, un máximo no visto desde el 12 de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, ganaban un 0.8% a US$ 1,527.20 la onza.

"No hay noticias significativas de la guerra comercial (...) hasta que, y a menos que tengamos algo de claridad sobre las negociaciones, el oro tendrá soporte", dijo Hareesh V, jefe de investigación de materias primas en Geojit Financial Services.

Parece poco probable un gran avance en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, dijo el viernes a periodistas que "no busca" un acuerdo parcial y funcionarios chinos cancelaron una visita de buena voluntad a agricultores estadounidenses.

Ambas partes publicaron posteriormente comunicados positivos. La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos describió las conversaciones de la semana pasada como "productivas" y el Ministerio de Comercio de China dijo que fueron "constructivas". El encuentro de alto nivel programado para octubre no se han descarrilado.

En lo inmediato, el oro está operando en un rango de entre US$ 1,465 a 1,550. Si las negociaciones comerciales fracasan, el oro podría remontar a 1,660 o incluso más", dijo Hareesh. El lingote ha ganado cerca de un 18% en lo que va del año.

Las tensiones seguían altas en Oriente Medio después de que Washington ordenó el despliegue de más soldados en la región del golfo Pérsico para fortalecer las defensas antimisiles y aéreas de Arabia Saudita, luego de los ataques contra las instalaciones petroleras del reino. Washington impuso más sanciones contra Irán, penalizando a su banco central.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.8% a US$ 1,655 la onza, luego de tocar un récord de US$ 1,664.34 más temprano. La plata subía casi un 2% a US$ 18.33 la onza y el platino avanzaba un 0.8% a US$ 953.05 la onza.