Oro toca máximo de una semana por debilidad del dólar y expectativas sobre tasas de la FED

Los precios del oro tocaron el jueves su máximo en una semana, respaldados por expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) tras la publicación de débiles datos de inflación, lo que también afectaba al dólar.

A las 0950 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3%, a US$ 1,336.82 por onza. Los precios tocaron los US$ 1,338.87 más temprano en la sesión, su nivel más alto desde el 7 de junio. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.2%, a US$ 1,340 la onza.

Un reporte del Departamento de Trabajo mostró el miércoles que los precios al consumidor de Estados Unidos apenas subieron en mayo, lo que apunta a una inflación moderada que, junto con una desaceleración de la economía, aumenta la presión para que la FED reduzca las tasas este año.

Las autoridades de la FED tienen previsto reunirse el 18 y 19 de junio con el telón de fondo de las crecientes tensiones comerciales, la desaceleración del crecimiento y una fuerte reducción de las contrataciones en mayo, situación que llevó a los mercados financieros a descontar al menos dos recortes de tasas para fines de año.

Unas tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses y presionan al dólar, abaratando el oro para los inversores con otras monedas.

Por otro lado, el índice dólar cedía un 0.1% ante una cesta de seis destacadas divisas.

En otros metales preciosos, la plata trepaba un 0.7% a US$ 14.83 por onza, el platino ganaba un 0.1% a US$ 807.75 y el paladio mejoraba un 1.3% a US$ 1,424.60, tras tocar un máximo en más de seis semanas de US$ 1,432.79 más temprano en la sesión.