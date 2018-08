Oro toca máximo de una semana por baja del dólar tras críticas de Donald Trump a la Fed

El oro subía hoy hasta alcanzar máximos de una semana por la debilidad del dólar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal por elevar las tasas de interés.

Un dólar más débil generalmente impulsa el precio del oro, que cotiza en esa divisa.

A las 1052 GMT, el oro al contado subía un 0.31%, a US$ 1,193.89 la onza, después de tocar los US$ 1,196.27 la onza más temprano, su nivel más alto desde el 14 de agosto. El metal precioso avanzaba por tercera sesión consecutiva.

Los futuros del oro en Estados Unidos escalaban un 0.47%, a US$ 1,200.2 la onza.

"Los ruidos de Trump están ayudando a la demanda por oro (...) pero la raíz de eso es en gran medida la debilidad del dólar", dijo el analista de ETF Securities Nitesh Shah.

Trump también dijo en la entrevista con Reuters que el banco central estadounidense debería hacer más para ayudarlo a impulsar a la economía.

Trump se alejó por primera vez de la tradición de presidentes estadounidenses de no criticar a la Fed en julio, cuando hizo comentarios reprobatorios sobre el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.

Aunque los comentarios de Trump contribuyeron al avance del oro, el analista Carsten Menke, de Julius Baer, dijo que los comentarios no cambiarán fundamentalmente el panorama para el lingote ni la política monetaria en Estados Unidos.

El oro es altamente sensible a alzas de tasas en Estados Unidos, dado que elevan el costo de oportunidad de tener al lingote, que no rinde intereses, al tiempo que impulsan al dólar.

Entre otros metales preciosos, el platino ganaba un 0.53%, a US$ 797.74 la onza, después de tocar su nivel más alto en una semana. La plata al contado subía un 0.67%, a US$ 14.81 la onza, mientras que el paladio avanzaba un 0.43%, a US$ 914.4 la onza.