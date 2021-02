Los precios del oro subían un 1% a un máximo de una semana el martes, en respuesta a la debilidad del dólar y a expectativas de un importante estímulo fiscal en Estados Unidos, mientras que el platino trepaba a su nivel más alto en más de cuatro años.

A las 10:46 (GMT), el oro al contado subía un 0.8% a US$ 1,844.20 la onza, luego de tocar su mayor nivel desde el 2 de febrero a US$ 1,848.40 más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.7% a US$ 1,846.40.

Los legisladores estadounidenses presentaron un plan de presupuesto para conseguir que el Congreso apruebe el paquete de ayuda por COVID-19 de US$ 1,9 billones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sin el apoyo de los republicanos y se prevé que la legislación recibiría la luz verde antes del 15 de marzo.

“Las expectativas de inflación están aumentando y el dólar está comenzando a debilitarse un poco después de una serie de avances recientes”, dijo el analista jefe de mercado de CMC Markets UK, Michael Hewson.

Los precios del oro seguirán cotizando en un amplio rango de US$ 1,760 a US$ 1,960 durante el futuro previsible y la única razón para que suba más sería que los mercados bursátiles se desplomen de forma agresiva, lo que es poco probable por el momento, añadió Hewson.

El oro se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda, lo que podría ocurrir debido a las medidas de estímulo.

El índice dólar caía a un mínimo de más de una semana contra monedas rivales, lo que volvía al lingote más económico para los tenedores de otras divisas.

Los inversores estarán atentos a un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante un evento virtual del Economic Club of New York a las 19:00 (GMT) del miércoles.

Entre otros metales preciosos, el platino subía un 1.9% a US$ 1,178.57 , luego de tocar su mayor nivel desde agosto de 2016 a US$ 1,184.50. La plata ganaba un 1.7% a US$ 27.72 y el paladio sumaba un 0.7% a US$ 2,346.13.