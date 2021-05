Los precios del oro alcanzaban este lunes máximos de tres meses y medio, ya que una caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las persistentes preocupaciones por la inflación mejoraban el apetito por el metal amarillo, que no rinde intereses.

El oro al contado sumaba 0.38% a US$ 1,849.16 la onza a las 1115 GMT, retrocediendo levemente tras tocar su mayor nivel desde el 2 de febrero más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos saltaban 0.7% a US$ 1,851.10 la onza.

“Los precios al consumidor más altos de lo previsto en Estados Unidos y las débiles ventas minoristas realmente se convirtieron en una combinación potente para el oro”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategias de materias primas en Saxo Bank.

Lecturas económicas clave la semana pasada mostraron que la ventas minoristas de Estados Unidos se estancaron inesperadamente, a lo que se sumó un aumento mayor al estimado de los precios al consumidor.

En tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años bajaron a mínimos de casi una semana, reduciendo el costo de oportunidad de comprar y mantener lingotes.

El oro es considerado como un activo de cobertura contra la inflación.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 0.8% a US$ 27.62 la onza; mientras que el platino sumaba 0.4% a US$ 1,229.80 la onza; y el paladio aumentaba también 0.4% a US$ 2,903.62 la onza.