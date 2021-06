El oro tocó un máximo de casi cinco meses este martes, respaldado por la debilidad del dólar y las crecientes preocupaciones sobre la inflación, mientras el mercado esperaba datos de Estados Unidos que se conocerán durante la semana para evaluar el alcance de la recuperación económica.

A las 0917 GMT, el oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,911.02 la onza, luego de tocar su cota más alta desde el 8 de enero a US$ 1,916.4. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.4% a US$ 1,913.60.

“Está bastante claro a partir de los datos (de precios al consumidor) del viernes que existen preocupaciones constantes sobre un aceleramiento de la inflación. Todo esto es parte de una historia en desarrollo y que se revelará en la segunda mitad de este año”, dijo el analista independiente Ross Norman.

Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se han mantenido relativamente firmes, el dólar más débil es el que está impulsando al oro ahora, agregó.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis monedas rivales, bajaba un 0,3%.

Datos mostraron la semana pasada que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en abril y el índice de la inflación subyacente superó el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El oro, considerado una cobertura contra la inflación, se ha beneficiado de las expectativas de alzas de los precios debido a la política monetaria expansiva de los bancos centrales de todo el mundo. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha declarado repetidamente que la mayor inflación será transitoria.

Esta semana la atención estará en los datos económicos de Estados Unidos, incluidas las cifras de nóminas de pago no agrícolas el viernes.

El oro al contado podría subir a un rango de US$ 1,932 a US$ 1,953, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.9% a US$ 28.29 la onza, luego de tocar un máximo de dos semanas previamente en la sesión. El paladio subía un 1.3% a US$ 2,865.85 y el platino caía un 0.1% a US$ 1,184.98.