Los precios del oro subían este lunes luego de tocar un máximo de más de siete semanas, ya que un dólar más débil y menores rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos elevaban el atractivo del metal aun cuando el apetito por activos más riesgosos seguía fuerte.

A las 1152 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,781.03 por onza luego de llegar más temprano a US$ 1,789.77, máximo desde el 25 de febrero. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.1% a US$ 1,781.90 la onza.

“El hecho de que logramos superar los US$ 1,765 y cerrar por encima el viernes probablemente haya atraído algunas compras especulativas”, dijo el analista de Saxo Bank, Ole Hansen.

El retorno del bono del Tesoro estadounidense a 10 años operaba a la baja, lo que reducía el costo de oportunidad de mantener lingotes. El dólar cayó a un mínimo de más de seis semanas frente a sus rivales, abaratando las materias primas para los tenedores de otras divisas.

El oro ha perdido un 6% en lo que va de año, principalmente presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales estadounidenses.

Las ganancias del oro se daban en línea con un salto en las acciones mundiales. Las plazas se mostraban optimistas en general sobre las perspectivas de una recuperación económica mundial de la pandemia de COVID-19.

La plata subía un 0.3% a US$ 26.02 la onza después de alcanzar un máximo de casi un mes en la última sesión. El paladio ganaba un 1.9% a US$ 2,829.95 por onza y el platino sumaba un 0.5% a US$ 1,208.51 la onza.