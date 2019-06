Oro toca máximo de casi seis años por anuncios de bancos centrales y tensión en Oriente Medio

Los precios del oro se estabilizaban este viernes tras trepar hasta un máximo de casi seis años, con lo que superó el nivel clave de US$ 1,400 por las señales cautas emitidas por destacados bancos centrales y el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

A las 1204 GMT, el oro al contado ganaba un 0.61% a US$ 1,396.22 la onza, tras tocar los US$ 1,410.78, su máximo desde septiembre de 2013. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.3% a US$ 1,392.1 la onza.

"Las tensiones iraníes fueron el catalizador para que el oro superara los US$ 1,400, tras haber amenazado con sobrepasar ese nivel desde la postura cauta que adoptó la Reserva Federal (FED)", dijo Howie Lee, economista de OCBC Bank.

"Hay una mezcla perfecta de ingredientes para el alza del oro hasta lo más alto: un débil ambiente macroeconómico, bajos rendimientos de bonos, un dólar bajo y un aumento de las tensiones geopolíticas", señaló.

Funcionarios iraníes dijeron a Reuters este viernes que Teherán recibió un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Omán durante la noche, advirtiendo de un ataque inminente.

Más temprano en la semana, en un mayor impulso para el oro, la FED se unió a pares globales como el Banco Central Europeo y el Banco de Japón en sus planes para rebajar las tasas de interés para respaldar el alicaído crecimiento económico, insinuando recortes que podrían empezar el mes próximo.

La mezcla de un dólar más débil, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la tensión en Oriente Medio impulsaron un 4% al oro esta semana, su mayor avance desde la semana terminada el 29 de abril de 2016. Desde el miércoles, el metal dorado ha subido cerca de US$ 70.

En otros metales preciosos, la plata caía un 1.2% a US$ 15.23 la onza, el platino mejoraba un 0.4% a US$ 805.53 la onza y el paladio subía un 1% a US$ 1,492.13 la onza, en camino a su tercera ganancia semanal consecutiva.