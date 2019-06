Oro toca máximo de 3 meses por tensión comercial y expectativas de recorte tasas de la FED

Los precios del oro subieron un 1% a un máximo de más de tres meses el miércoles, ya que la tensión comercial generaba una mayor demanda por activos de refugio y por mayores apuestas por un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (FED).

A las 10:25 GMT, el oro al contado sumaba un 0.93% a US$1,337.09 por onza tras subir más temprano a US$ 1,338.34, máximo desde el 21 de febrero.

Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 1.1% a US$ 1,342.80 por onza.

"Gran parte de la fortaleza del oro está relacionada con las tensiones de la guerra comercial, que se han incrementado después de las amenazas arancelarias de Trump para México", dijo Philip Newman, director de Metals Focus.

"Ahora, debido a las preocupaciones sobre la economía global, la gente está viendo que tal vez el próximo movimiento podría ser un recorte en las tasas de Estados Unidos y eso está minando el dólar", agregó Newman.

La divisa estadounidense cotizaba cerca de un mínimo de siete semanas y parecía haber perdido su atractivo anterior como activo de refugio, especialmente cuando la FED está presionada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aboga por un recorte de las tasas.

El martes, el presidente de la FED dijo que el banco central actuaría de manera "apropiada" de cara a los riesgos que implica la guerra comercial, dejando la puerta abierta a un posible recorte de los tipos. Tasas de interés más bajas respaldarían al lingote, que no ofrece intereses.

Los precios del oro han ganado más de US$60 desde la amenaza arancelaria de Trump para México.

La plata ganaba un 0.5% a US$ 14.89 la onza. El platino subía un 1.6% a US$ 828.30 por onza y el paladio bajaba un 0.5% a US$ 1,339.80 la onza.