Oro toca máximo de 2 meses por aumento de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China

Los precios del oro subieron este lunes a su nivel más alto en más de dos meses debido al temor de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la amenaza de los aranceles de Washington sobre México perjudiquen a la economía mundial.

A las 1113 GMT, el oro al contado ganaba 0.84% a US$ 1,316.23 por onza luego de subir a US$ 1,315.59, máximo desde el 27 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban 0.6% a US$ 1,319.50 la onza.

Las relaciones entre Estados Unidos y China se tensaron más cuando los dos países se enfrentaron en el Diálogo de Shangri-La, en Singapur, debido a disputas de seguridad sobre Taiwán y el Mar del Sur de China.

Los futuros de las acciones estadounidenses, los mercados de acciones asiáticos y los precios del petróleo cayeron a mínimos de varios meses el lunes ante la preferencia de los inversores por los bonos del gobierno, el yen, el franco suizo y el oro.

La actividad de las fábricas se contrajo en Asia y Europa el mes pasado, ya que la tensión comercial entre Washington y Beijing generó temores de una recesión económica mundial.

El viernes, los precios del lingote superaron el nivel clave de US$ 1,300 la onza por primera vez desde abril, luego de haber estado atrapados en un rango de casi US$ 20 por semanas.

El oro al contado puede poner a prueba una resistencia en US$ 1,315 por onza. Si supera ese umbral podría subir hasta un rango de US$ 1,321 a US$ 1,330, según el analista técnico de Reuters, Wang Tao.

Respecto a otros metales, la plata subía un 0.4% a US$ 14.63 la onza y el paladio ganaba un 0.9% a US$ 1,336.56 por onza. El platino subía un 0.5% a US$ 795.44 por onza.