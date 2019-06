Oro supera los US$ 1,400 por tensiones entre EE.UU. e Irán y expectativas de estímulos

El oro subía este lunes por sobre los US$ 1,400, cerca del máximo de seis años alcanzado en la sesión previa, en un alza conducida por señales moderadas de los principales bancos centrales y por una mayor tensión entre Estados Unidos e Irán.

A las 1046 GMT, el oro al contado subía un 0.59% a US$ 1,406.75 la onza, e iba en camino a su quinta jornada seguida de ganancias. Los precios llegaron a US$ 1,410.78 el viernes, un techo desde el 4 de septiembre de 2013.

Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.7% a US$ 1,410.20 por onza.

La semana pasada, tanto la Reserva Federal (FED) como el Banco Central Europeo (BCE) sugirieron que estaban abiertos a más políticas de alivio económico, de cara a una desaceleración económica global exacerbada por la tensión global en el comercio.

El índice dólar bajaba a un mínimo de tres meses por expectativas de que la FED podría empezar a bajar sus tasas en julio. La baja del billete verde abarata las materias primas para los tenedores de otras divisas.

En tanto, el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él no quería guerra con Irán. Sin embargo la tensión permanece elevada y Washington anunciaría sanciones "significativas" contra Teherán el lunes.

La plata sumaba un 0.1% por ciento a US$ 15.37 la onza y el platino subía un 0.9% a US$ 813.82 por onza. El paladio avanzaba un 1.1% a US$ 1,516.03 por onza.

El mercado está pendiente además de si Washington y Beijing pueden resolver su pugna comercial en la cumbre del G20 esta semana en Japón.