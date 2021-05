Los precios del oro superaron el miércoles los US$ 1,900 la onza por primera vez desde enero, luego de que las autoridades de la Reserva Federal (Fed) reiteraron sus posiciones para una política monetaria ultra expansiva en Estados Unidos.

El oro al contado subía 0.7% a US$ 1,911.56 la onza a las 12:33 (GMT), tras haber alcanzado su mayor nivel desde el 8 de enero, en US$ 1,911.95.

Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.8% a US$ 1,912.30 dólares la onza.

Además de la reciente debilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro, factores como los comentarios de la Fed para calmar la especulación sobre una pronta alza de las tasas de interés están atrayendo a los inversores al oro, dijo Xiao Fu, jefe de mercados de materias primas de Bank of China International.

El oro parece rondar los US$ 1,900 en momentos en que el billete verde ha mostrado una marcada debilidad y eso podría generar más demanda de otros activos de refugio, como el metal amarillo, dijo Fu.

El índice dólar operaba estable el miércoles, pero aún se encuentra cerca de su menor nivel en alrededor de 4 meses y medio, lo que hace al oro más barato para los tenedores de otras monedas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también se encuentran cerca de mínimos de dos semanas.

El vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, dijo el martes que el banco central estadounidense podrá quebrar la escalada de la inflación, si es que ocurriera, sin sacar a la economía de su senda de recuperación.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía 0.3% a US$ 2,779.67 la onza, la plata ascendía 0.8% a US$ 28.19 la onza y el platino saltaba 1.6% a US$ 1,211.02 la onza.