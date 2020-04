Bank of America Corp. elevó el precio objetivo del oro a 18 meses a US$ 3,000 la onza, un incremento de más del 50% frente al récord actual, en su informe titulado “The Fed can’t print gold” (La Fed no puede imprimir oro).

Los analistas, entre los que se encuentran Michael Widmer , elevaron el objetivo desde los US$ 2,000 previamente, conforme los responsables de política monetaria en todo el mundo introducen grandes cantidades de estímulo fiscal y monetario para apuntalar las economías afectadas por el coronavirus.

“A medida que la producción económica se contrae bruscamente, los desembolsos fiscales aumentan y los balances de bancos centrales se duplican, las monedas fiduciarias podrían sufrir presión”, decía el informe. “Los inversores buscarán el oro”.

BofA espera que el metal amarillo cotice a una media de US$ 1,695 la onza este año y de US$ 2,063 en el 2021. El récord de US$ 1,921.17 se estableció en setiembre del 2011. Los precios al contado se negociaban a alrededor de US$ 1,680 el martes y se han apreciado un 11% en lo que va de año.

Sin duda, un dólar fuerte, una menor volatilidad del mercado financiero y una caída de la demanda de joyas en India y China podrían seguir siendo vientos en contra para el metal amarillo, dijo BofA.

“Pero más allá de los fundamentos tradicionales de la oferta y la demanda del oro, la represión financiera ha vuelto a una escala extraordinaria”, decía el informe.

