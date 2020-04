El oro subía el jueves y se encaminaba a su mejor mes en cuatro años, ya que las expectativas de una mayor flexibilización monetaria de los bancos centrales y la persistente preocupación sobre una recesión global elevaron la demanda por activos de refugio.

A las 0949 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,715.25 por onza. Los futuros del oro de Estados Unidos ganaban un 1%, a US$ 1,730.60 la onza.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés cerca de cero y reiteró su promesa de “usar su gama completa de herramientas” para apuntalar la economía durante la pandemia de coronavirus, que no sólo golpeará la expansión en el corto plazo sino que también plantea “riesgos considerables” en el mediano plazo.

El Producto Interno Bruto se contrajo a una tasa anualizada de 4.8% en el primer trimestre, finalizando la expansión más larga en la historia del país, informó el miércoles el Departamento de Comercio.

El oro ha subido más de un 9% en lo que va del mes, impulsado por las medidas de estímulo de los bancos centrales, que buscan limitar el daño a la economía por el COVID-19.

En otros metales preciosos, el paladio subía un 2.7%, a US$ 1,987.87 la onza; el platino ganaba un 0.5%, a US$ 778.16; y la plata sumaba un 0.1%, a US$ 15.38.