Los precios del oro subían un 1% el miércoles, debido a que los inversores buscaban activos de refugio luego de que un histórico desplome de los precios del petróleo exacerbó los temores a una recesión global en momentos en que la mayoría de los países permanece bajo confinamiento por la pandemia del coronavirus.

El oro al contado ganaba un 0.8% a US$ 1,699.96 la onza, luego de tocar un mínimo de casi dos semanas el martes debido a que la búsqueda de efectivo provocó una ola de ventas general en los mercados y llevó a los inversores a vender metales preciosos para cubrir pérdidas.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 2% a US$ 1,721.50.

“Hay mucha incertidumbre en los mercados de materias primas después de una drástica liquidación en el crudo. Para el oro, aún hay compras de refugio aunque el dólar se mantiene estable”, dijo Hareesh V, jefe de investigación de materias primas en Geojit Financial Services.

El petróleo cayó a menos de US$ 16 por barril, tocando su menor nivel desde 1999, debido a que las repercusiones de la pandemia han resultado en una menor demanda por combustibles y eso ha llevado a que el mercado se vea inundado de suministros.

Por otro lado, más de 2.54 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel global y 177,004 han muerto, según un recuento de Reuters.

Muchos países han extendido los confinamientos para frenar la propagación del COVID-19 y los gobiernos y bancos centrales han presentado una serie de medidas de apoyo monetario y fiscal para intentar limitar los daños a la economía.

El oro tiende a beneficiarse de las medidas de estímulo generalizadas de bancos centrales, debido a que suele ser visto como una cobertura contra la inflación y la pérdida de valor de las monedas.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba 2.2% a US$ 1,965.68 la onza, luego de que el martes tocó un mínimo de un mes. El platino subía un 0.6% a US$ 751.20 la onza y la plata bajaba un 0.2% a US$ 14.90.