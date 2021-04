El oro subía el jueves, debido a que una leve baja del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudaban al lingote a recuperar parte de su atractivo como cobertura contra la inflación de cara al multimillonario plan de inversión en infraestructura del presidente Joe Biden.

El oro al contado subía un 0.42% a US$ 1,714.87 la onza a las 10:14 GMT, luego de tocar su nivel más bajo desde el 8 de marzo a US$ 1,677.61 el miércoles. La mayoría de los mercados permanecerá cerrado el 2 de abril debido al Viernes Santo.

“Las fuerzas (el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense) que llevaron a los precios del oro a la baja a principios de esta semana se han reducido y también estamos viendo algunas compras por la caída”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de materias primas en Bank of China International.

“Después de los detalles del plan de infraestructura de Biden, el enfoque del mercado ha vuelto a esta perspectiva de inflación potencial. Pero no diría que es una gran inversión en la tendencia. El oro sigue siendo un mercado ajustado a un rango con alzas limitadas por el aumento de los rendimientos a 10 años”.

El índice del dólar retrocedía desde un máximo de cinco meses, haciendo que el oro sea menos costoso para los tenedores de otras monedas. Los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense de también bajaban.

El miércoles, Biden anunció su tan esperado plan de obras de más de 2 billones de dólares, que incluye US$ 621,000 millones para reconstruir la infraestructura.

Algunos inversores ven al oro como una cobertura contra una inflación más alta que podría seguir las medidas de estímulo, pero los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro opacan parte del atractivo de la materia prima, que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata cotizaba estable a US$ 24.38 la onza, mientras que el platino caía un 0.4% a US$ 1,182.06 y el paladio ganaba un 0.5% a US$ 2,631.09.