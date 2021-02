Los precios del oro rebotaban el jueves desde un mínimo de dos meses y medio, ya que el metal encontró apoyo en la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y en la debilidad del dólar.

El oro al contado subía un 0.6% a US$ 1,786.81 por onza a las 09:27 (GMT), tras haber caído el miércoles a su nivel más bajo desde el 30 de noviembre, de US$ 1,768.60.

Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, avanzaban un 0.8% a US$ 1,786.20.

“El dólar ha empezado a estar tranquilo, así que estamos viendo un poco de cobertura en corto o quizás incluso un poco de caza de gangas en el oro”, dijo David Madden, analista de mercado de CMC Markets UK.

El retorno de los papeles referenciales a 10 años del Tesoro retrocedieron desde su máximo desde finales de febrero de 202 alcanzado el miércoles, reduciendo el costo de oportunidad del lingote, que no devenga intereses.

El dólar también bajaba, reforzando el atractivo del oro para los tenedores de otras divisas.

Los funcionarios de la Reserva Federal dijeron que seguían dispuestos a mantener su política monetaria laxa para ayudar a sanar un mercado laboral en dificultades, de acuerdo a las minutas de su última reunión de política monetaria.

Pero analistas dicen que los recientes descensos del oro podrían continuar dado el optimismo sobre una recuperación económica que fue reforzada por los sólidos datos de ventas minoristas en Estados Unidos publicados el miércoles.

Entre otros metales, la plata bajaba un 0.3% a US$ 27.26 la onza. El platino subía un 1% a US$ 1,265.79 y el paladio cedía un 0.5% a US$ 2,360.11.