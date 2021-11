El oro subía este martes, ya que los inversores buscaban refugio después de que el presidente ejecutivo de Moderna dijo que es probable que las vacunas contra el COVID-19 sean menos efectivas contra la variante ómicron, lo que ponía al lingote en curso para una segunda ganancia mensual consecutiva.

A las 1036 GMT, el oro al contado ganaba un 0.7%, a US$ 1,796.70 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaba un 0.7%, a US$ 1,798.30.

Los comentarios del director de Moderna sacudieron los mercados financieros, lo que provocó una caída en las acciones europeas.

El índice dólar restaba un 0,6%, ayudando al avance del oro al abaratarlo para los compradores extranjeros, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense también se debilitaba.

“El aspecto principal detrás de las leves recuperaciones del oro son sin duda las renovadas preocupaciones derivadas de la nueva variante del coronavirus y una mayor aversión al riesgo en general entre los participantes del mercado”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

Al mismo tiempo, si la Reserva Federal “decide continuar con su proceso de reducción de estímulos a un ritmo más lento y mantiene la política monetaria ultralaxa durante un período de tiempo más largo, esto debería ser positivo para el oro”, agregó Briesemann.

El oro tiende a beneficiarse de las medidas de estímulo, ya que aumentan la posibilidad de una aceleración de la inflación, contra la cual son usados los lingotes en busca de protección, pero los aumentos de las tasas de interés aumentan el costo de oportunidad de tener oro.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.1% a US$ 22.92 la onza, el platino perdía un 1.6% a US$ 948.03 y el paladio cedía un 0.4% a US$ 1,787.94.

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, Informo que en el país se está registrando un rebrote de casos por coronavirus, pero solamente en algunas provincias y que si la tendencia continua de la misma forma, podríamos estar entrando a una tercera ola de la pandemia en este mes de diciembre. Pero nos encontramos preparado afrontar una nueva ola de contagios.