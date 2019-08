El oro avanzaba este viernes y se encaminaba a registrar su mayor alza semanal en más de tres años, manteniéndose por sobre los US$ 1,500 la onza gracias a la tensión comercial entre Washington y Beijing.

A las 11:28 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2% a US$ 1,502.95 por onza tras superar esta semana el umbral de US$ 1,500 por primera vez desde abril de 2013. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3% a US$ 1,514.30 la onza.

El metal precioso ha sumado una ganancia de 4,3% en lo que va de la semana y un 17% en el año, con un alza de más de US$ 100 en lo que va de agosto.

"La disputa comercial está enloqueciendo al mercado. No descartamos correcciones técnicas, pero US$ 1,500 es la nueva normalidad a menos que las relaciones comerciales den un giro en la dirección correcta", dijo Jigar Trivedi, analista de Anand Rathi.

Trivedi agregó que la demanda de inversión y una postura política moderada por parte de los bancos centrales de todo el mundo están brindando apoyo adicional al oro.

Los bancos centrales de Nueva Zelanda, Tailandia e India sorprendieron a los mercados con una serie de recortes en las tasas de interés, señalando la disminución de los recursos disponibles de las entidades para luchar contra una recesión.

El mercado calcula un 69% de probabilidades de que la Reserva Federal (FED) baje los costos del crédito en al menos 25 puntos básicos en su reunión de septiembre. El banco central estadounidense recortó los tipos la semana pasada por primera vez desde 2008.

Entre otros metales, la plata aumentaba un 0.7% a US$ 17.01 por onza, con una ganancia semanal de casi 5%. El platino ganaba un 0.2% a US$ 862.30 la onza, mientras que el paladio subía 0.5% a US$ 1,428.03 por onza.