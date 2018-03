Oro sube por preocupaciones comerciales con Estados Unidos

El oro subía hoy debido a que la incertidumbre sobre la perspectiva de una guerra comercial por sanciones propuestas por Estados Unidos sobre importaciones de acero y aluminio impulsaron el interés por el metal como refugio, y mantenía presionado al dólar.

Sin embargo, el metal seguía cotizando en un rango estrecho debido a que la recuperación continua de los mercados bursátiles retiraba cierto interés de los inversores en el lingote.

A las 1151 GMT, el oro al contado subía un 0.51%, a US$ 1,326.36 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril sumaban un 0.59%, a US$ 1,327.7 la onza.

Las bolsas recuperaban terreno mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentaba la presión de aliados políticos para no aplicar aranceles sobre el acero y el aluminio que propuso la semana pasada, un anuncio que provocó una caída de las acciones y del dólar.

Un portavoz del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Paul Ryan dijo la semana pasada que éste esperaba que Trump reconsidere las "consecuencias no buscadas" de los aranceles, mientras que el asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, habría organizado una reunión con ejecutivos de empresas estadounidenses que usan esos metales.

"La incertidumbre creada por Trump nuevamente está respaldando al oro", comentó Ole Hansen, jefe de investigación de materias primas de Saxo Bank.

La incertidumbre sobre la postura de Estados Unidos respecto al comercio era suficiente para mantener al dólar presionado el martes, cuando se depreciaba un 0.39% frente a una cesta de monedas , lo que respaldaba al oro y a otros activos que cotizan en la divisa estadounidense.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 1.09%, a US$ 16,613 la onza, el platino ganaba un 0.29%, a US$ 963.8 la onza, y el paladio avanzaba un 0.14%, a US$ 983.9 la onza.